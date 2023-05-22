Сражение за Артемовск (Бахмут) завершилось победой российских сил. Эта была самая продолжительная и ожесточенная битва в ходе СВО. Для Украины она имела огромное символическое значение, для России — конкретное военное. Что именно потерял Киев и приобрела Москва?

«224 дня длилась операция по взятию Бахмута. "Бахмутская мясорубка" началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя», — заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Штурмовавших город «вагнеровцев», а также бойцов российской армии, которые прикрывали им фланги, поздравил президент России Владимир Путин. Он пообещал всех отличившихся представить к государственным наградам.

Президент Украины Владимир Зеленский, бывший в это время на саммите «Большой семерки» в Японии, поначалу признал потерю города. Но вскоре дезавуировал собственные слова. «Бахмут на сегодня не окружен Российской Федерацией», — сказал он. «Сейчас наши люди выполняют очень важное задание. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках — делиться не будем», — добавил украинский лидер.

Значение города

Артемовск расположен в Донецкой Народной Республике в 89 километрах северо-восточнее Донецка. Для Киева он имел важное транспортное значение — это был логистический хаб для снабжения украинской группировки в Донбассе.

Бахмут основан при Иване Грозном как пограничный оборонительный пункт. Он защищал русские земли от набегов крымских татар. В 1924 году город переименовали в Артемовск честь основателя Криворожско-Донецкой республики товарища Артема (Федора Алексеева).

Город был важным оборонительным узлом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он входил в линию Северск — Соледар — Артемовск — Часов Яр, прикрывающую выход к важнейшим с военной точки зрения городам Донбасса — Краматорску и Славянску.

Но Бахмут для Киева имел еще огромное символическое значение. Он стал «личным Сталинградом» Зеленского — символ непобедимости, стойкости и героизма украинской армии. На волне оптимизма после успехов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях президент Украины был уверен, что российские силы город не возьмут.

«Крепость Бахмут»

Потерпев неудачу в Артемовске, Россия могла потерять надежду на освобождение подконтрольной Киеву части Донбасса, что означало бы провал СВО. Поэтому киевские пропагандисты назвали город «Фортеця Бахмут» («Крепость Бахмут»).

Украинцы посвящали ему песни, стихи. Из города создали целый медийной образ — образ неприступной крепости. Его тщательно поддерживал сам Зеленский. Несмотря на риск, он приезжал туда, чтобы наградить отличившихся солдат. Президент Украины непрестанно повторял, что Бахмут не будет сдан никогда.

Украина оказалась заложником этого образа. Российские силы планомерно отбивали квартал за кварталом Артемовска, но Киев бросал туда новые силы, даже когда это стало бессмысленным. Эксперты НАТО и Пентагона призывали оставить город, поскольку его оборона приводит к огромным потерям. Но Зеленский был категорически против.

Так пропаганда победила военную целесообразность и сильно ударила по репутации Украине. Киеву теперь придется придумывать объяснения поражению в Бахмуте. Но они вряд ли убедят Запад, который подталкивает Зеленского к масштабному наступлению. Смогут ли ВСУ провести сложнейшую наступательную операцию, если не смогли удержать небольшой город?

Цели операции

Российское военное командование в ходе наступления ставило конкретные цели. С военной точки зрения захват Артемовска имеет ограниченное оперативное значение. За ним расположены другие оборонительные линии ВСУ. Контроль над городом стратегических задач не решает.

Бои за Артемовск должны были решить иные цели. Во-первых, отвлечь внимание ВСУ от других направлений. Это дало бы возможность российской армии перевести дух и время включить в свой состав сотни тысяч мобилизованных. Во-вторых, втянуть в сложнейшие городские бои лучшие украинские части и перемолоть их.

Решение этих задач было поручено ЧВК «Вагнер», имеющий огромный опыт штурмовых действий в городской застройке. По словам Пригожина, решение на проведение этой операции было принято генералом Сергеем Суровикиным, в то время возглавлявшем группировку российских войск в зоне СВО.

«Бахмутская мясорубка»

Операцию назвали «Бахмутской мясорубкой». «Вагнеровцы» подошли к делу с умом. Они сделали все, чтобы поставить украинские войска, обороняющие город, в тактически невыгодное положение. Артемовск был охвачен с флангов, а потом взят в оперативное окружение. Под огнем оказались пути снабжения ВСУ.

Бойцы ЧВК меняли тактические приемы, использовали фактор внезапности, штурмовали укрепрайоны с разных направлений. По украинским позициям активно работала артиллерия и авиация. Противник нес потери, но постоянно гнал в ловушку подкрепления, которые частично выбивались уже на пути в город.

#Оружие Чем Россия остановит наступление Украины

По словам Пригожина, в некоторые дни противник терял в Артемовске до 500 человек. Всего же, по оценке российских экспертов, потери украинских сил в городе за все время операции составили порядка 30 тысяч человек только убитыми.

Причем большие потери несли не только части территориальной обороны, ВСУ и Нацгвардии, но и элитные подразделения Сил специальной операции, военной разведки и Службы безопасности Украины, а также формирования наемников.

По мнению экспертов, перемалывания украинских частей в «Бахмутской мясорубке» сорвало планы Киева по контрнаступлению. Именно из-за Артемовска его начало постоянно откладывалось. Российская армия благодаря этой операции сумела переформироваться, накопить ресурсы и построить мощную оборону.

Что дальше

Пригожин сообщил, что сейчас «вагнеровцы» передают позиции в Артемовске частям российской армии. «Мы выходим в полевые лагеря. С 1 июня ни одного бойца ЧВК «Вагнер» на переднем крае не будет до тех пор, пока мы не пройдем переформирование и дооснащение, и дообучение», — сказал он.

Российским силам, по всей видимости, уже в ближайшее время предстоит отразить масштабное наступление ВСУ. И скорее всего, Киев попробует отбить Бахмут. Его не будут штурмовать в лоб, а попытаются охватить с севера и юга. Россия концентрирует здесь серьезные силы.

Видимо, украинское наступление будет осуществляться сразу по нескольким направлениям: купянском, артемовском, запорожском, херсонском. Если оно будет успешно отбито, то к активным действиям приступят уже российские войска.

В районе Артемовска усилия будут направлены на захват Часова Яра. Это откроет путь на Славянск и Краматорск и далее к границам ДНР. Но прежде российским силам нужно будет срезать северский выступ и выровнять линию фронта.

Крайне острой остается проблема освобождения укрепрайонов, расположенных западнее Донецка, — Авдеевки, Первомайского, Марьенки. Оттуда украинская артиллерия ведет огонь по столице ДНР. Российские войска здесь продвигаются с большим трудом. И тут, возможно, потребуются услуги бойцов «Вагнера» с их штурмовыми навыками.

«Когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу и нашим семьям — мы вернемся и защитим свой народ, если это потребуется», — пообещал Пригожин.