Украина вложит в предстоящее наступление все силы. На второй масштабный удар ресурсов у Киева не останется. Москва же решила играть от обороны, укрепляя рубежи и готовя «сюрпризы». Как российская армия остановит противника?

Конфигурация фронта в зоне специальной военной операции (в форме подковы), с одной стороны, выгодна Киеву. Собирая силы в центре, он может ударить в любом направлении. С другой стороны, такая концентрация делает украинские части более уязвимыми для контрударов.

Перед российской армией стоит задача сорвать сосредоточение и развертывание украинских сил. Нужно нанести удары по путям выдвижения противника. Предстоит изолировать район боевых действий, разрушив коммуникации, а также подавить ПВО и уничтожить полевые склады и резервы.

Серьезные проблемы вооруженным силам Украины (ВСУ) создадут системы дистанционного минирования, дальнобойные кассетные и высокоточные боеприпасы, стоящие на вооружении российской армии.

Системы дистанционного минирования

Такие системы позволяют моментально устанавливать минные поля в строго заданном месте за десятки, а в случае оперативно-тактических ракет, и за сотни километров. Например, выдвигается механизированная бригада и в том месте, где мин быть не должно, неожиданно подрываются головные машины.

Чтобы разминировать участок, нужно остановиться и пропустить вперед инженерные подразделения со специальной техникой. На это требуется время, в течение которого обездвиженные колонны будут прекрасной целью. А если (как в ВСУ) спецтехники мало, придется искать обходной маршрут и не факт, что там не будет мин.

В 2020 году на вооружение российской армии была принята инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Это машина на базе четырехосного КамАЗа, созданная по принципу реактивных систем залпового огня (РСЗО). Из 50 направляющих она выпускает снаряды, начиненные минами.

За один залп одна установка минирует площадь в несколько футбольных полей на дальности до 15 километров. Фишка «Земледелия» — высокая точность. Благодаря спутниковой навигационной системе, метеостанции, компьютеру машина накрывает строго заданный участок. Минные поля фиксируются на цифровой карте, и им задается время на самоуничтожение.

Есть на вооружении российской армии и более дальнобойные средства для дистанционного минирования. Минами начиняются кассетные боеприпасы для РСЗО «Ураган» (дальность 35 километров), «Смерч» (70 километров), «Торнадо С» (120 километров), ракетного комплекса «Искандер» (500 километров).

Самоприцеливающиеся и высокоточные

Пока колонны противника будут ожидать проходов в минных полях, ждать команды на развертывание и толпится у переправ, им «на головы» с неба посыпятся самоприцеливающиеся боевые элементы СПБЭ.

Этими элементами снаряжаются кассетные боеприпасы к «Смерчу», «Торнадо С», «Искандеру», авиамомбы. СПБЭ выбрасываются с высоты примерно в 150 метров и медленно спускаются на парашюте. Их головки самонаведения начинают искать цели. Как только цели обнаруживается (танки или бронемашины), они тут же поражаются сверху кумулятивным зарядом.

Один реактивный снаряд 9М55К1 для «Смерча» несет пять таких элементов. Таким образом, один залп установки из 12 снарядов может запросто уничтожить танковый батальон на расстоянии до 70 километров.

Универсальный модуль планирование и коррекция на бомбе ФАБ-500 Фото: © t.me/fighter_bomber

Боевую технику противника на маршрутах выдвижения будет бить и российская авиация. Недавно на ее вооружение поступило новое и очень эффективное средство — универсальный модуль планирование и коррекция (УМПК). Это устройство, снабженное системой спутникового наведения и крыльями, подвешивается к обычным бомбам. Благодаря чему они могут планировать на расстояние в десятки километров и бить точно в цель.