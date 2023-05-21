Путин поздравил военных с освобождением Артемовска

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих российской армии освобождением Артемовска (Бахмута). Сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — сообщили в пресс-службе.

Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, отметили в Кремле.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был узлом обороны украинских сил в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года.