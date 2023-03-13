Почему Артемовск так важен для Украины и России

Артемовск (Бахмут) стал самой горячей точкой в зоне специальной военной операции. Подразделения «Вагнера» взяли город в оперативное окружение. Но Киев отказался отводить войска и, вопреки здравому смыслу, решил биться за город до конца.
«На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим», — сказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. В них непосредственно участвуют только подразделения «Вагнера». Российская армия обеспечивает им огневую поддержку и прикрывает с флангов. С начала боев «вагнеровцы» охватили город с севера и юга, заняли восточную его часть.
Украинцы несут тяжелые потери. Артемовск находится под угрозой полного окружения. Когда «Вагнер» замкнет кольцо, то все украинские силы в городе (а их, по разным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек) попадут в котел. И им придется либо сдаться, либо героически погибнуть.Бахмут основан в 1571 году как пограничная «Бахмутовская сторожа». Царь Иван Грозный приказал создать его для отпора крымским татарам и защиты южных рубежей. В 1701 году Петр I построил там крепость. В 1924 году город был переименован в Артемовск в честь основателя Криворожско-Донецкой республики большевика товарища Артема (Федора Алексеева).
Специалисты НАТО и Пентагона неоднократно советовали Киеву вывести войска из города. По их мнению, с военной точки зрения, удерживать его нет смысла. Артемовск, по сути, превратился в большую «мясорубку» для украинских сил, вынужденных вести тяжелейшие бои в невыгодных для себя условиях.
Зачем Бахмут Украине
Для украинских властей Артемовск приобрел сакральное значение. Президент Владимир Зеленский сделал его символом обороны. Он назвал город «Фортеция Бахмут» (крепость Бахмут) и пообещал сражаться за него до конца. «Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил украинский лидер.
Город стал своеобразном PR-проектом. В ловушку этого проекта и попал Киев. Если Зеленский решит вывести войска, то придется объяснять — почему, вопреки рекомендациям Пентагона, это не было сделано раньше. И как он объяснит потерю многих тысяч бойцов? (По данным газеты Wall Street Journal, в Артемовске были разгромлены наиболее подготовленные подразделения украинских войск).
Киев панически боится поражений. От успехов украинской армии на фронте зависит уровень поддержки Запада. Если западные лидеры увидят, что ситуация на фронте не меняется или меняется в худшую для Украины сторону, они задумаются о переговорах с Россией. Поэтому Зеленский не может допустить падение Артемовска.
Есть и другое обстоятельство. Это борьба Зеленского со своим главным оппонентом — главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Есть мнение, что Запад выбрал генерала в качестве преемника на пост главы государства. Все попытки офиса президента сместить его провалились, и тогда решили «прокачать» фигуру нового военачальника.
Зеленский поручил командовать операцией по обороне Артемовска командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому. В случае успеха ему прочат пост главкома. Бесславная сдача города поставит крест на его карьере и провалит план по борьбе с Залужным.
Зачем Артемовск России
Захват города станет для России важной моральной победой. Специальная военная операция через год после ее начала, мягко говоря, не изобилует успехами. Она превратилась в позиционное противостояние, тяжелые бои за каждый дом, каждый опорный пункт, каждые 100 квадратных метров территории.
Город — важный оборонительный узел. Он часть линии Северск — Соледар — Артемовск. В январе «вагнеровцам» удалось ее разорвать, захватив Соледар. Захват Бахмута позволит выйти на следующий рубеж — города Краматорск, Славянск. Они имеют огромное значение для обеих сторон. С их освобождением российские силы достигнут западной границы Донецкой Народной Республики.
Ведя тяжелые бои за Артемовск, «Вагнер» выполняет важнейшую задачу — перемалывает живую силу и технику противника. Американский военный эксперт Роб Ли считает, что Украина в городе сжигает силы, которые необходимы для запланированного украинского весеннего наступления.
На днях Киев официально заявил о подготовке контрудара по российским силам в Артемовске. По данным Пригожина, украинские силы сформировали для этого четыре ударные группировки. Пока же, по информации западных СМИ, украинцы в городе теряют от 100 до 200 человек убитыми каждые сутки.
«Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом сущий ад», — пожаловался замкомандира украинского батальона Владимир Назаренко.