Почему Артемовск так важен для Украины и России

Артемовск (Бахмут) стал самой горячей точкой в зоне специальной военной операции. Подразделения «Вагнера» взяли город в оперативное окружение. Но Киев отказался отводить войска и, вопреки здравому смыслу, решил биться за город до конца.

«На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим», — сказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Бои за Артемовск идут с августа 2022 года. В них непосредственно участвуют только подразделения «Вагнера». Российская армия обеспечивает им огневую поддержку и прикрывает с флангов. С начала боев «вагнеровцы» охватили город с севера и юга, заняли восточную его часть.

Украинцы несут тяжелые потери. Артемовск находится под угрозой полного окружения. Когда «Вагнер» замкнет кольцо, то все украинские силы в городе (а их, по разным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек) попадут в котел. И им придется либо сдаться, либо героически погибнуть.

Бахмут основан в 1571 году как пограничная «Бахмутовская сторожа». Царь Иван Грозный приказал создать его для отпора крымским татарам и защиты южных рубежей. В 1701 году Петр I построил там крепость. В 1924 году город был переименован в Артемовск в честь основателя Криворожско-Донецкой республики большевика товарища Артема (Федора Алексеева).

Специалисты НАТО и Пентагона неоднократно советовали Киеву вывести войска из города. По их мнению, с военной точки зрения, удерживать его нет смысла. Артемовск, по сути, превратился в большую «мясорубку» для украинских сил, вынужденных вести тяжелейшие бои в невыгодных для себя условиях.

Зачем Бахмут Украине

Для украинских властей Артемовск приобрел сакральное значение. Президент Владимир Зеленский сделал его символом обороны. Он назвал город «Фортеция Бахмут» (крепость Бахмут) и пообещал сражаться за него до конца. «Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — заявил украинский лидер.

Город стал своеобразном PR-проектом. В ловушку этого проекта и попал Киев. Если Зеленский решит вывести войска, то придется объяснять — почему, вопреки рекомендациям Пентагона, это не было сделано раньше. И как он объяснит потерю многих тысяч бойцов? (По данным газеты Wall Street Journal, в Артемовске были разгромлены наиболее подготовленные подразделения украинских войск).

#Мир Прошел год: последствия СВО

Киев панически боится поражений. От успехов украинской армии на фронте зависит уровень поддержки Запада. Если западные лидеры увидят, что ситуация на фронте не меняется или меняется в худшую для Украины сторону, они задумаются о переговорах с Россией. Поэтому Зеленский не может допустить падение Артемовска.

Есть и другое обстоятельство. Это борьба Зеленского со своим главным оппонентом — главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Есть мнение, что Запад выбрал генерала в качестве преемника на пост главы государства. Все попытки офиса президента сместить его провалились, и тогда решили «прокачать» фигуру нового военачальника.

Зеленский поручил командовать операцией по обороне Артемовска командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому. В случае успеха ему прочат пост главкома. Бесславная сдача города поставит крест на его карьере и провалит план по борьбе с Залужным.

Зачем Артемовск России

Захват города станет для России важной моральной победой. Специальная военная операция через год после ее начала, мягко говоря, не изобилует успехами. Она превратилась в позиционное противостояние, тяжелые бои за каждый дом, каждый опорный пункт, каждые 100 квадратных метров территории.

Город — важный оборонительный узел. Он часть линии Северск — Соледар — Артемовск. В январе «вагнеровцам» удалось ее разорвать, захватив Соледар. Захват Бахмута позволит выйти на следующий рубеж — города Краматорск, Славянск. Они имеют огромное значение для обеих сторон. С их освобождением российские силы достигнут западной границы Донецкой Народной Республики.

Ведя тяжелые бои за Артемовск, «Вагнер» выполняет важнейшую задачу — перемалывает живую силу и технику противника. Американский военный эксперт Роб Ли считает, что Украина в городе сжигает силы, которые необходимы для запланированного украинского весеннего наступления.

На днях Киев официально заявил о подготовке контрудара по российским силам в Артемовске. По данным Пригожина, украинские силы сформировали для этого четыре ударные группировки. Пока же, по информации западных СМИ, украинцы в городе теряют от 100 до 200 человек убитыми каждые сутки.