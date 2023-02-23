Прошел год: как СВО перевернула мир

Специальная военная операция (СВО), начавшаяся 24 февраля 2022 года, изменила ход истории. Она быстро разрослась до откровенного противостояния Запада и России. Исход конфликта пока покрыт «туманом войны», но его последствия уже просматриваются.

Мир вступил в эпоху глобальных потрясений. А началась она с крушения однополярного мирового порядка. После развала СССР в 1991 году США решили переустроить международные отношения по своим лекалам, и потерпели крах.

Фото: © Минобороны РФ

Американские военные кампании в Афганистане и Ираке провалились, породив хаос в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Европа «отбилась от рук». Китай стал претендовать на роль ведущей мировой экономической державы. Безусловное господство США оказалось под угрозой.

На помощь пришла идея борьбы «демократического мира» с «авторитарными режимами». Европейские демократии стали собираться под эгидой НАТО. Границы Североатлантического альянса начали активно двигаться на восток. Речь пошла о вступлении в альянс Грузии и Украины.

Россия пыталась заявить о сфере своих национальных интересов. Но ее призывы проигнорировали, поскольку, по мнению Запада, она не отвечала высоким демократическим идеалам. Москва предупредила, что вступление в НАТО Украины станет «красной линией», но к ней не прислушались.

Следствием этого стал 2014 год. Крым тогда мирно вошел в состав РФ. В Донбассе начался вооруженный конфликт. Тогда уже было ясно, что Россия не бросит этого регион. Он имеет для нее особенное значение. Москва больше трех веков за него воевала, обустраивала и защищала от турок, поляков, шведов и немцев. В итоге 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция.

Политические последствия

Главным политическим последствием СВО стало прямое (пусть и не военное) противостояние России и Запада. Благодаря этому США удалось сплотить своих союзников и на корню пресечь разброд и шатание в Европе. «НАТО еще никогда не было столь единым и сплоченным», — скажет американский президент Джо Байден.

Штатам также удалось на долгие годы, если не десятилетия, испортить отношения европейских стран и Москвы. Идея об альянсе Европы и России (от Лиссабона до Владивостока) была ночным кошмаром для Вашингтона. Такой союз мог бы стать прямым конкурентом для США. Больше этой угрозы американскому господству нет.

Украина же стала просто полем боя. «Превратилась в своего рода полигон, если угодно, строительную площадку, где выстраивается новая международная иерархия. И этого уже никто не скрывает», — сказал в интервью МК профессор «Высшей школой экономики» Федор Лукьянов.

Что же приобрела Россия? Она доказала свою политическую субъектность — возможность всеми средствами бороться за свои национальные интересы. Это заявка на роль в новой мировой иерархии. Главное для Москвы теперь — выстоять в этой борьбе, иначе все жертвы будут впустую.

#Мир Остались ли союзники у России

Второй плюс — Западу не удалось изолировать Россию. Сложилось новое объединение стран, получившее название Мировое большинство. Они стремятся проводить независимую политику и поэтому сочувствуют Москве, вступившей в противостояние с западным миром.

Расклад в этой геополитической игре во многом зависит от позиции КНР. Очевидно, что в ближайшем будущем в мире будут противостоять две великие державы — США и Китай. И Вашингтон называет своим главным врагом именно Пекин, а не Москву. Китайские власти пока ясно дают понять, что они на стороне России, хотя и воздерживаются от прямой поддержки Кремля.

Экономические аспекты

Украинский конфликт разорвал экономические связи России и Европы. Это были не просто связи, а симбиоз. Европейские страны, прежде всего Германия, благодаря дешевым российским энергоносителям обеспечивали конкурентоспособность своей продукции. Россия в обмен получала современные технологии.

Этот разрыв — большой успех Вашингтона. Европейская экономика теперь крепко привязана к американской. Россия же лишилась доступа к технологическим новинкам.

В наказание за спецоперацию на Россию наложили беспрецедентное количество санкций. Страну отрезали практически от всех западных и многих азиатских рынков. США запугали мир угрозой вторичных санкций за контакты с российскими партнерами.

Мало кто ожидал, но экономика России подстроилась под санкции и выстояла. Ограничения, конечно, не прошли безболезненно, но краха не случилось. И это стало одним из главных козырей Кремля. Российский бизнес «показывает чудеса выносливости»: ему удалось не рухнуть и даже начать восстановление, приводит РБК слова профессора МГУ Натальи Зубаревич.

После катастрофического обвала рубль также сумел быстро восстановиться. Более того, Россия подстегнула тренд на отказ от доллара в межгосударственных расчетах, что в будущем может стать серьезным риском для американского финансового господства.

Перед российской экономикой остается два главных риска. Первый — ограничение на доступ к технологиям, имеющее отложенный эффект, может через несколько лет ударить по промышленности. Второй — санкции на нефть и газ грозят оставить бюджет без части доходов.

Что дальше

«Всемирный конфликт пока только разрастается. И для России, и для Запада он является экзистенциальным, и ни одна из сторон не проявляет склонности к компромиссу», — написал в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» редактор аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Поражение России в этой борьбе чревато национальной катастрофой, устойчивое компромиссное решение маловероятно, а компромисс на равных практически исключен; остается идти только вперед», — считает эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, профессор Дмитрий Тренин.

«У каждой стороны есть мощный стимул найти способ победить и, что более важно, избежать поражения. Это означает, что США могут присоединиться к боевым действиям, если они отчаянно захотят не допустить поражения Украины, в то время как Россия может применить ядерное оружие», — полагает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Но столь опасная ситуация создает мощный стимул для поиска дипломатического решения, подчеркнул американский профессор.

Развитие конфликта в ближайшем будущем будет определять ситуация на поле боя. А она пока неопределенная. И Россия, и Украина готовятся к масштабному наступлению. «Война — область недостоверного: три четверти того, на чем строятся действия на ней, лежит в тумане неизвестности», — предупреждал военный теоретик Карл фон Клаузевиц.