Россия вновь вступила в смертельное противостояние с Западом как в годы холодной войны. Только тогда за спиной у Москвы стоял Восточный блок. А сейчас — пустота? Неужели опять, как говорил Александр III, у России остались только два союзника — армия и флот?

Старый мировой порядок рушится на глазах. Pax Americana («Американский мир») дает сбой за сбоем. Китай наступает на пятки в экономическок гонке. Итоги провальных кампаний в Ираке и Афганистане больно бьют по военной репутации США. Вашингтон не может позволить себе проиграть еще и на Украине.

Штаты мобилизовали для противостояния с Россией всех своих европейских и азиатских союзников. У них вместе колоссальные ресурсы. Антироссийский альянс ведет виртуозную игру. Он накачивает военной мощью Украину, но при этом всячески избегает эскалации, которая может привести к ядерной катастрофе.

На первый взгляд, с Россией осталась только Белоруссия. Другие союзники из бывших республик СССР затаились, стараясь не испортить отношения с Западом. А весь «незападный» мир, кажется, ждет, на чью сторону в украинском конфликте окончательно склонится чаша весов.

Мировое большинство

И все же планы Запада провалились. После начала спецоперации 24 февраля 2022 года западные политики заговорили о полной изоляции России. США давили на страны, чтобы те ввели антироссийские санкции. Но их категорически отказалась вводить даже соседняя Мексика. Она заявила о продолжении сотрудничества с Москвой.

«России не надо бороться за симпатии населения и правительств стран, составляющих 85% жителей Земли – именно столько государств не ввели против нас так называемые санкции. Эти симпатии и так на стороне России. Они обусловлены частично нашими достоинствами, а в основном — собственными интересами», — отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

По его словам, причина такой позиции — в простом желании самостоятельно определять, как развиваться, а не искать место в «пищевой цепочке» во главе с США. «На этом основано возникновение в 2022 году такого нового феномена, как Мировое большинство – совокупность стран, преследующих свои цели, но стремящихся к избавлению от тотального контроля со стороны Запада», — отметил Бордачев в статье, опубликованной в газете «Взгляд».

Благожелательный нейтралитет

«Важнейшим позитивом для России стала позиция многих, в том числе крупнейших, стран Азии, Африки и Латинской Америки. Китай, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, ЮАР, Индонезия <…> заняли в конфликте между Западом и Россией формально нейтральную позицию», — полагает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, профессор Дмитрий Тренин.

По его мнению, в некоторых случаях — иранском и китайском — эта позиция является отчетливо пророссийской или явно благожелательной к Москве, «но во всех случаях, включая случай Турции — члена НАТО и союзника США, — она объективно служит интересам России».

Конечно, это большинство неоднородно, интересы государств разнятся, есть сложности и противоречия, «но в целом Мировое большинство стало важнейшим и ценнейшим ресурсом современной российской внешней политики», выразил уверенность Тренин в своей статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

Профессор обратил внимание, что такого мощного ресурса не было даже у Советского Союза в период холодной войны. За удержание стран Восточной Европы в своей орбите СССР платил большую цену.

Союз без обязательств

И эти два альянса — давно сложившийся «западный» и только формирующийся «незападный» — принципиально отличаются. «Самое большое преимущество Запада — его авторитарное и интегрированное вертикально устройство», — пояснил Бордачев.

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И когда говорят, что если очередная страна или компания подключилась к антироссийским санкциям, значит, скорее всего, ей «выкрутили руки». «В таком режиме Запад может вести борьбу с Россией или Китаем, но так невозможно создать ничего нового – снижение зависимости и создание альтернативных способов общения становятся общим явлением», — уверен эксперт.

У «не западных» стран другой подход: здесь действуют горизонтальные связи. «Симпатии и поддержка, готовность к сотрудничеству и ее практическое наполнение не означают того, что друзья России подчиняют свои интересы российским», — уточнил Бордачев.

«В этих условиях наиболее важным в поведении Мирового большинства становится не то, что его страны субъективно делают для России, а последствия их объективного стремления к собственной самостоятельности от наших противников», — подчеркнул эксперт.

Тем более, по мнению политолога и бывшего замминистра иностранных дел Индии Канвала Сибала, Запад не может давить на остальной мир бесконечно: «Кризис на Украине показал пределы жесткой силы Америки».