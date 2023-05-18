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Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах

Источник:
Sibnet.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль видел письмо ученых из сибирского отделения РАН после обвинения их коллеги в госизмене, но не может давать каких-либо комментариев во время расследования, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН опубликовали открытое письмо, в котором выступают против того, чтобы ученых преследовали по статье «Госизмена» за выполнение работы.

«Я не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях», — цитирует ТАСС Пескова.

В письме ученые упоминали об арестах коллег Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева, обвиняемых в госизмене. Авторы писали, что не понимают, как заниматься наукой, если «любая статья или доклад» может стать основанием для обвинения.

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Топ комментариев

колобок11

Просто автодилеры нажраться не могут.

trif94

Половина продуктов подорожало на 30%, запчасти для авто на 30-40%, медикаменты также на 30%. Я уже молчу...

mosquito__2010

У тебя фантазия буйная, про братву поржал, спасибо.

Удавиков

мишустин и правительство в какой реальности живут, может он про другую страну отсчитывался перед президентом?