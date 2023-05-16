Сибирские ученые выступили против ареста коллег за госизмену

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН опубликовали открытое письмо, в котором выступают против того, чтобы ученых преследовали по статье «Госизмена» за выполнение работы.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института – Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев – были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса – "Государственная измена" (статья 275 УК РФ). Все они известны своими блестящими научными результатами», — говорится в письме, опубликованном на сайте института.

До этого об аресте Звегинцева не было известно. Его задержали около трех недель назад, он находится под домашним арестом, сообщил ТАСС источник в СО РАН. Поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. Работа прошла две экспертизы о возможной секретности.

Авторы письма указали, что эти ученые со своим уровнем могли уехать заграницу, но работали только в интересах России и были патриотами. Публикации статей в научных мировых журналах и выступления на конференциях — нормальная практика для этой профессии, тем более все данные и результаты заранее проверялись на наличие гостайны.

«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело… Любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — отмечается в письме.

Год назад арестовали научного сотрудника Института лазерной физики СО РАН Дмитрия Колкера с четвертой стадией рака. Его забрали из частной клиники и этапировали в СИЗО «Лефортово». Вскоре он умер.