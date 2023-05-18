Реформа высшего образования: как изменятся вузы

Российское высшее образование откажется от европейской системы — бакалавриата и магистратуры, но не сразу. Сначала новые ступени освоят в шести пилотных вузах. Одним из них стал Томский госуниверситет. Уже в этом, 2023 году здесь начнут учиться по-новому. Как это будет?

Президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Переход начался в этом году и продлится до 2026 года.

Вместо уже ставших привычными бакалавриата и магистратуры, внедренных высшей школой по европейскому образцу, с 1 сентября 2023 года вводятся новые ступени обучения.

Высшее образование будет состоять из трех новых уровней:

— базовое высшее (от четырех до шести лет);

— специализированное высшее (от года до трех);

— аспирантура.

Базовое высшее в чем-то повторит, а в чем-то упростит или углубит бакалавриат. Специализированное высшее включит программы магистратуры и ординатуры.

Пилотный проект реализуют в шести университетах: БФУ им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете и ТГУ.

Вузы должны разработать и утвердить образовательные стандарты новых образовательных уровней до 30 июня и в уже в эту кампанию начать принимать на них абитуриентов наряду с программами бакалавриата и специалитета.

Бюджетные места в новых программах будут. Правительство обещает перераспределить их в двухмесячный срок.

Студенты, которые успешно завершат обучение по новой системе, получат дипломы нового образца.



Как изменится приемная кампания

«Могу заверить, что никаких кардинальных отличий с точки зрения ЕГЭ или других принципиальных моментов не будет», — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Министр добавил, что и те, кто уже учится, и те, кто будут поступать в пилотные вузы, не столкнутся со сложностями. Новыми будут сроки обучения, но не вступительные экзамены.

«Где было четыре года, может быть пять лет, где магистратура была два года – может быть один. В зависимости от потребности работодателя вузы могут оперативно эту работу сделать», – уточнил Фальков.

От чего будут зависеть сроки обучения в вузе

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский отметил, что главная задача новой системы – быстрое освоение студентами материала, необходимого для дальнейшей работы. А углубленные знания предполагается давать только на определенных специальностях — чтобы успеть за постоянно меняющимися реалиями.

Учебные планы будут зависеть от конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы, для которой вузы готовят кадры.

«Допустим, инженер-эксплуатационник – специалист, профессиональная деятельность которого не слишком сложна и наукоемка, а по уровню ответственности он всего лишь "исполнитель". Тогда это может соответствовать четырехлетнему сроку обучения в вузе на первой – базовой – его ступени», — привел пример Галажинский.

Но если в профессиональной деятельности начинает возрастать такой показатель, как «ответственность», то срок обучения становится уже пятилетним. А если к этому добавляется и наукоемкость, то срок обучения – шесть лет.

Что предлагает ТГУ

На сайте ТГУ сообщается, что базовое высшее образование сроком четыре года может быть экспериментально реализовано по направлениям «Программная инженерия» и «Журналистика». По ним студенты учились на бакалавриате те же 4 года.

Также вуз предлагает варианты специализированного высшего образования за пять лет, например, на специальности «Мехатроника и робототехника». Сейчас по ней проходят двухлетнюю магистратуру после бакалавриата. А в экспериментальной версии обучение будет занимать всего один год, на основе предыдущего базового уровня.

Эта программа ориентирована на подготовку специалистов для конструкторских и исследовательских центров, в том числе сферы ОПК. Выпускники смогут занимать должности лаборантов, младших научных сотрудников, ассистентов преподавателя, преподавателя.

Результаты работы и лучшие практики, полученные по итогам эксперимента вузами-пилотами, будут использоваться другими университетами для перехода на новую систему высшего образования.