Алексей Чадов стал советником губернатора Пермского края

Актер Алексей Чадов планирует повысить культурный уровень Пермского края, став советником губернатора региона.

«Принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе», — написал Чадов в соцсети.

Актер отметил, что впереди его ждет большая работа. Какие именно проекты хочет реализовывать актер в Пермском крае не уточняется, но актер пообещал держать в курсе событий своих подписчиков.

Сам Алексей Чадов — уроженец Московской области. Он стал известным актером после участия в фильмах «Война», «Игра мотыльков», «9 рота», «Любовь в большом городе».