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Алексей Чадов стал советником губернатора Пермского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @alexeychadovofficial

Актер Алексей Чадов планирует повысить культурный уровень Пермского края, став советником губернатора региона.

«Принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края и теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе», — написал Чадов в соцсети.

Актер отметил, что впереди его ждет большая работа. Какие именно проекты хочет реализовывать актер в Пермском крае не уточняется, но актер пообещал держать в курсе событий своих подписчиков.

Сам Алексей Чадов — уроженец Московской области. Он стал известным актером после участия в фильмах «Война», «Игра мотыльков», «9 рота», «Любовь в большом городе».

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