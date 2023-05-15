Турбазу с эллингами появится на пути на плато Путорана

Турбаза с эллингами появится к 2033 году на Таймыре в Красноярском крае. Объект рассчитан на туристов, следующих на плато Путорана, говорится в сообщении Корпорации развития Енисейской Сибири.

Плато Путорана расположено на северо-западе Красноярского края. До этого невероятно красивого места очень сложно добраться. Ближайший крупный населенный пункт — Норильск — находится в 323 километрах. Попасть на плато Путорана по дороге нельзя. Добраться туда можно лишь на вертолете или по рекам.

Компания «Норильск Вояж» будет возить туристов на плато Путорана на катере по рекам. А также построит туристическую базу с эллингами — домами на набережной. На первом этаже будет расположен парк маломерных судов, на втором этаже — гостиница для транзитных туристов.

Базу построят на берегу ручья, впадающего в реку Норильская, в шаговой доступности от посадочной площадки «Валек» и водного причала на реке.

Перевозки туристов на плато компания начнет в июне этого года. А турбазу с эллингами построит к 2033 году. Общий объем вложений составит около 40 миллионов рублей.

«Компания сможет перевозить более 3,8 тысячи пассажиров в год, а туристическая база с эллингами позволит размещать около 1 тысячи туристов в год», – сказал гендиректор «Норильск Вояж» Виталий Сайко.