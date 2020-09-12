Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана

На сибирском заполярном плато Путорана нет связи, транспорта и жилья, зато есть нереальной красоты каньоны, живописные озёра и потрясающие закаты. Группа туристов из Новосибирска, побывавшая на плато, поделилась впечатлениями и фотографиями уникального места.

Плато Путорана расположено на северо-западе Красноярского края, занимает территорию Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов. Ближайший крупный населённый пункт — город Норильск. Площадь плато сравнима с территорией Великобритании — 250 тысяч квадратных километров. Название Путорана в переводе с эвенкийского означает «озёра с крутыми берегами».

Плато Путорана: как добраться

Попасть на плато Путорана по дороге нельзя. Добраться туда можно лишь на вертолёте или по рекам. Пятеро путешественников из Новосибирска отправились в плавание из Норильска под руководством красноярца Игоря Чапалова, члена Русского географического общества, за плечами которого не одна сложная экспедиция.

«Мы шли на катамаране очень медленно, со скоростью порядка 10 километров в час, с возможностью посмотреть вокруг внимательно. А есть люди, которые доставляют на озёра на вертолётах со скоростью 30-40 километров в час. Но это совсем другой бюджет и совсем другой вид туризма, тебя забрасывают на место и всё. Нам же хотелось рассмотреть плато детально», – говорит участник экспедиции Эдуард Сысолин.

На плато Путорана сняты два из пяти блоков фильма «Территория», премьера которого состоялась в 2015 году. Фильм основан на реальных событиях 1960-х годов и рассказывает об открытии месторождения золота на Крайнем Северо-Востоке СССР.

По данным собеседника, плавание из Норильска и обратно обходится туристу примерно в 50 тысяч рублей, путешествие на вертолёте – как минимум вдвое дороже. Около 25 тысяч стоит перелёт из Новосибирска в Норильск и назад.

Что посмотреть

В плавание сибиряки отправились на катамаране с четырьмя баллонами «Русский север-2». Он был изготовлен Чапаловым совместно с омскими разработчиками по индивидуальному проекту.

Но, как пояснили путешественники, в подобное путешествие нельзя идти на одном плавсредстве с одним мотором – с собой у них были ещё один мотор и лодка, на которой в случае ЧП могла уместиться вся экспедиция.

Основные озера плато – это Лама, Мелкое, Глубокое, Собачье, Кета. Озеро Мелкое ближе всего к Норильску, там ещё есть жизнь, сезонные домики. Обычно туристов возят на озеро Лама, но новосибирцы решили пойти дальше. Озеро Кета считается одним из труднодоступных – к нему нужно двигаться по извилистой таёжной речке.

«Там есть перекат с перепадом высоты порядка двух метров, по которому судно надо тащить просто на руках. Мало того, в дороге у нас случилась поломка двигателя и винтов, не удалось дойти до конечной точки, куда мы планировали, потому что на порогах мы наткнулись на камни, вода начала уже падать в реках», – вспоминает Сысолин.

Озёра и реки на плато обычно вскрываются ото льда в середине июля. Сначала идёт большая вода, а после этого наступает подходящее время отправляться в путешествие – в августе. К осени реки уже мелеют, проходить перекаты становится трудно.

Что предусмотреть

По словам путешественников, на плато Путорана, помимо наблюдения за достопримечательностями, хорошо рыбачить и охотиться. Там водятся такие рыбы, как хариус, сиг, муксун, голец.

Жить в дальней экспедиции приходилось в самом катамаране, у которого есть крыша наподобие палатки. Но кое-где на плато есть зимовья, где можно остановиться на ночлег.

«В зимовье обязательно есть печка, дрова, топчаны, посуда, минимальный набор продуктов, чай, водка. С собой (из города) нужно брать всю еду, но вода пьётся из рек. Она идеально чистая», – рассказывает новосибирец.

У каждого из участников экспедиции с собой было по 33 килограмма вещей, снаряжения и продуктов – это максимально допустимая норма багажа и ручной клади. Ещё один важный момент, который необходимо учесть – это связь.

На плато Путорана её нет. Вернее, есть только спутниковая. Спутниковый телефон есть у каждого, кто бывает на плато регулярно, например, норильских рыбаков. В Новосибирске или другом крупном городе такой аппарат можно взять в аренду, но важно уточнять, какой именно вид связи поддерживает устройство. Не все операторы обладают достаточной степенью покрытия. Здесь только один оператор – «Эридиум».

Сибиряки пробыли на плато Путорана 10 дней до того, как вернуться в Норильск. Всего экспедиция заняла 12 дней августа.

«Там обязательно стоит побывать, потому что это как Марс, но только с водой. Там абсолютно нереальные восходы, закаты, в августе белые ночи такие, какие Питеру даже не снились», – делится впечатлениями путешественник.