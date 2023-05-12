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Российский «Опустошитель» разбился в Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны РФ.

Оба летчика погибли. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технического отказа, разрушений и пострадавших на земле нет. Ведомство уточнило, что полет выполнялся без боекомплекта.

Для выяснения причин аварии на место направлена специальная комиссия Воздушно-космических сил России.

Ударный вертолет Ми-28 (по классификации НАТО — «Опустошитель») впервые поднялся в воздух 14 ноября 1996 года и был принят на вооружение 27 декабря 2013 года.

Вертолет предназначен для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также живой силы противника. Ми-28 оснащается оптико-электронной обзорно-прицельной станцией с тепловизором и лазерным дальномером, которые позволяют вертолету видеть цели в полной темноте.

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ЧП #Происшествия #Армия
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