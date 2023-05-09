Парад Победы прошел в Новосибирске

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Ленина в центре Новосибирска. Участие в нем приняли около 2 тысяч человек, а также 39 единиц техники.

Под сопровождение сводного военного духового оркестра по Красному проспекту прошли военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, подразделения Росгвардии, ФСИН, МЧС, МВД, кадеты, юнармейцы.

Механизированную колонну традиционно возглавил легендарный танк Т-34. Впервые в параде были задействованы транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Кроме того, в этом году в параде Победы приняли участие самолеты Су-34 Новосибирского авиазавода имени Чкалова и самолет ТВС-2МС, разработанный новосибирскими специалистами.