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Apple начала производство наушников EarPods с разъемом USB‑C

Источник:
Sibnet.ru
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Кабель USB-C
Фото: © Marcus Urbenz / Unsplash License

Инсайдер ShrimpApplePro поделился в Twitter информацией о том, что Apple начала массовое производство новых наушников EarPods с портом USB-C вместо Lightning. Это может свидетельствовать о том, что новые iPhone, которые выйдут в будущем, могут быть оснащены портом USB-C.

Пока неизвестно, будет ли компания выпускать соответствующие переходники, чтобы обеспечить совместимость со старыми моделями смартфонов и планшетов, но не исключено, что Apple ограничится временным выпуском двух версий наушников и других аксессуаров.

Ожидается, что в будущем будет выпущено множество продуктов с портом USB-C, таких, как чехлы для зарядки AirPods, аккумуляторы MagSafe, Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad и все то, что сейчас подключается через Lightning.

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Официального комментария Apple на этот счет пока не поступало. Если информация о порте USB-C подтвердится, это может быть большим шагом вперед для пользователей iPhone, с нетерпением ожидающих этого изменения.

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Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?