Секретную блокировку нашли в iOS 16

Скрытая блокировка функций присутствует в смартфонах iPhone с новой версией операционной системы iOS 16 — она задействуется в зависимости от региона, к которому привязано устройство.

Новая система с внутренним названием «countryd» была добавлена в iOS 16.2 без официального анонса и была случайно обнаружена энтузиастами. Она объединяет текущее местоположение GPS, код страны от маршрутизатора Wi-Fi и информацию, полученную от SIM-карты, для определения страны, в которой находится пользователь.

Пока она активно не используется, однако эксперты предполагают, что она усложнит пользователям обойти существующие ограничения функций iOS, которые в данный момент привязаны к местоположению владельца смартфона, пишет портал 9to5Mac.

В частности, новая система поможет в установке ограничений от государственных регулирующих органов разных стран. Например, она может позволить при необходимости разрешать процесс установки сторонних приложений, минуя официальный App Store.