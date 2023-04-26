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Секретную блокировку нашли в iOS 16

Источник:
Sibnet.ru
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Айфон
Фото: © Sibnet.ru

Скрытая блокировка функций присутствует в смартфонах iPhone с новой версией операционной системы iOS 16 — она задействуется в зависимости от региона, к которому привязано устройство.

Новая система с внутренним названием «countryd» была добавлена в iOS 16.2 без официального анонса и была случайно обнаружена энтузиастами. Она объединяет текущее местоположение GPS, код страны от маршрутизатора Wi-Fi и информацию, полученную от SIM-карты, для определения страны, в которой находится пользователь.

Пока она активно не используется, однако эксперты предполагают, что она усложнит пользователям обойти существующие ограничения функций iOS, которые в данный момент привязаны к местоположению владельца смартфона, пишет портал 9to5Mac.

В частности, новая система поможет в установке ограничений от государственных регулирующих органов разных стран. Например, она может позволить при необходимости разрешать процесс установки сторонних приложений, минуя официальный App Store.

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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

Nik3316

молодой перспективный президент)))