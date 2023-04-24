Гигантская четырехэтажная сосулька на Алтае попала на фото

Гигантскую «сосульку», свисающую от четвертого до первого этажа жилого дома, сфотографировали в Рубцовске Алтайского края.

Природная аномалия попала на видео и вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Изначально ее опубликовали в одном из краевых пабликов «ВКонакте».

«Не сосулька, а сосулище. Ледяной арт-объект появился во дворе дома по ул. Юбилейная», – написали в сообществе.

Комментаторы сравнили «сосульку» с луком, выращенным на подоконнике. Часть пользователей заметили, что объект начинается на от крыши, а от окна верхнего этажа. Скорее всего, ледяная змейка – не настоящая сосулька, она образовалась из-за воды, замерзшей вокруг висящего провода.