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Парад Победы в Новосибирске пройдет без авиации

Источник:
Sibnet.ru
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Парад победы
Фото: © Sibnet.ru

Военно-воздушные силы России не будут принимать участие в параде Победы в Новосибирске по решению Минобороны России, сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев на заседании оргкомитета «Победа».

«Воздушной части именно военного парада не будет. Министерство обороны не будет проводить», — цитирует ТАСС Кудрявцев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что планируется провести пролет авиации вне рамок парада и привлечь для этого истребители Су-34 Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Всего в параде примет участие 2,2 тысячи человек и 32 единицы техники. В прошлом году в состав механизированной колонны входила 41 единица военной техники.

Проведение шествия «Бессмертного полка» в Новосибирске не планируется, 9 Мая акция пройдет в виртуальном формате — портреты героев Великой Отечественной войны будут транслироваться на экранах на двух крупных городских площадях, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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Оборона #Армия #Новосибирск
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