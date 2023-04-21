Министр юстиции Италии Карло Нордио раскритиковал апелляционный суд Милана за то, что он посадил Артема Усса под домашний арест, из-под которого тот сбежал.

На парламентских слушаниях Нордио раскритиковал апелляционный суд Милана за то, что он посадил Усса под арест, из-под которого тот сбежал, сломав электронный браслет.

«Судебные органы были завалены предупреждениями о риске побега этого джентльмена», — цитирует Financial Times главу Минюста. Он наложил дисциплинарное взыскание на нескольких судей.



Артем Усс был задержан в аэропорту Милана в октябре 2022 года по запросу США, где его и еще нескольких человек обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. 21 марта суд вынес решение об его экстрадиции в США.

В конце марта этого года, после того как итальянский суд одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где ему грозит до 75 лет лишения свободы, он сломал электронный браслет и сбежал из квартиры. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.



Губернатор после пропажи сына из-под ареста настаивал на его невиновности и не исключал, что тот представлял интерес в «большой геополитической игре». Накануне Александр Усс ушел в отставку со своего поста. По его словам, он «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». Врио главы региона назначен замминистра финансов Михаил Котюков.

