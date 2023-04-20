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Новые заводы построят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://t.me/tomenko

Строительство нескольких заводов завершится в этом году в Алтайском крае и начнется создание производств для выпуска импортозамещающей сельхозтехники, сообщил губернатор Виктор Томенко.

В этом году в крае завершат отделочную фабрику Барнаульского меланжевого комбината, завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. Также после масштабной реконструкции запустят Рубцовскую обогатительную фабрику.

Кроме этого, «Комплекс Агро» запустило строительство завода для выпуска импортозамещающей сельскохозяйственной техники.

Новый завод начнет строить и предприятие «Алтайлесмаш», это будет современный производственный комплекс по выпуску гусеничной техники, в том числе тракторов под маркой «Барнаулец».

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Экономика #Промзона #Алтайский край
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GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

-Керя-

На наших артистов посмотришь все в медалях как свадебные генералы