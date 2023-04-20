Новые заводы построят на Алтае

Строительство нескольких заводов завершится в этом году в Алтайском крае и начнется создание производств для выпуска импортозамещающей сельхозтехники, сообщил губернатор Виктор Томенко.

В этом году в крае завершат отделочную фабрику Барнаульского меланжевого комбината, завод по производству активированного угля в Шипуновском районе. Также после масштабной реконструкции запустят Рубцовскую обогатительную фабрику.

Кроме этого, «Комплекс Агро» запустило строительство завода для выпуска импортозамещающей сельскохозяйственной техники.

Новый завод начнет строить и предприятие «Алтайлесмаш», это будет современный производственный комплекс по выпуску гусеничной техники, в том числе тракторов под маркой «Барнаулец».