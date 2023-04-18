Опять ретроградный Меркурий: что делать?

Период ретроградного Меркурия наступит с 21 апреля по 15 мая. Это не всеобщая «черная полоса», а период для более взвешенных решений. Как провести его максимально плодотворно, рассказала астролог Юлия Гикис.

Ретроградный Меркурий — астрономическое явление, при котором возникает иллюзия, что планета движется в обратном направлении. Оптическая иллюзия вызвана разными скоростями, с которыми планеты Солнечной системы движутся вокруг центральной звезды. Когда Земля обгоняет другую планету или наоборот, начинает казаться, что та меняет направление движения.



Астрология по-разному трактует влияние планеты на человека в зависимости от ее прямого или ретроградного движения. Особое внимание уделяется Меркурию, потому что это планета коммуникаций, общения, знаний, новых связей и поездок.



Меркурий помогает в обучении, получении новой информации, а также при покупке новой техники. Планета позволяет найти «свое» окружение и наладить нужные связи, а еще навести порядок в документах и мыслях.

С 21 апреля Меркурий начинает свое ретроградное (обратное) движение, которое закончится 14 мая.

«Любая ретроградная планета оставляет после себя след в виде двухнедельного "напоминания". Поэтому ретроградность планеты мы можем ощущать за две недели до и еще две недели после», — отметила Гикис.

Чего ожидать в период ретроградного Меркурия?

«Проходит Меркурий по знаку Тельца. Это значит, что мы все начнем заботиться о финансах. Многие вскроют копилки, кто-то начнет снимать деньги с вклада, а кто-то будет тратить их налево и направо», — предупредила астролог.

Поэтому надо тормозить себя в ненужных тратах. Также могут возникать конфликты из-за денег, а невыполненные денежные обязанности всплывут и потребуют решения.

В этот период легко потерять документы или купить неисправную технику, поэтому надо быть вдвойне аккуратным.

Когда начинается ретроградный Меркурий, чаще возникают споры, поэтому важно контролировать эмоции.

Меркурий также отвечает за передвижения, поэтому повышается риск дорожных аварии на дорогах, водителям в этот период требуется особая внимательность.



«У нас присутствует раздражительность и вспыльчивость, что также может помешать за рулем», — объяснила астролог.

Пешеходам также стоит быть предельно бдительными, прогуливаться по улицам следует с осторожностью. Например, не стоит пользоваться наушниками.

Что делать, чтобы избежать неприятностей?

Ретроградное движение Меркурия будет менее ощутимо, если ежедневно прописывать планы и задачи, а затем анализировать результаты, советует астролог.

Еще до наступления ретроградного Меркурия стоит разобраться с неотложными делами дома и на работе. А сделки и крупные покупки лучше перенести на более благоприятное время.

Отправиться в путешествия на своей машине в этот промежуток времени можно, но стоит дополнительно проверить наличие всех документов, а также исправность автомобиля.

«В данный период тяжелее всех будет Тельцам, Скорпионам и Львам. Вам придется потратить больше энергии в случае оформления документов и подписания контрактов. Главное — сохраняете спокойствие и старайтесь максимально сфокусироваться на предстоящей задаче», — отметила Гикис.