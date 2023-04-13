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UnionEU помогает иммигрировать в ЕС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fotocdn.net
Получить гражданство одной из стран Евросоюза не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Юристы из UnionEU проконсультируют, будут сопровождать на всех этапах процесса, помогут решить вопросы социального и правового характера.

UnionEU — это юридическая компания, которая специализируется на иммиграции в страны Европейского союза. Она предлагает широкий спектр услуг, связанных с оформлением пакета документов, его правильной подачей в государственные органы, организацией процессов, правильным прохождением всех процедур, юридическими консультациями.

Какие варианты гражданства ЕС помогает получить компания?

Программа репатриации

Компания помогает иммигрировать в Европу по упрощенной программе, самой выгодной для большинства граждан стран СНГ. Репатриация — это процесс возвращения заявителя на родину предков, которые утратили свое гражданство. Данный статус можно восстановить, подтвердив данный факт документально.

Программа репатриации является одним из наиболее быстрых и безопасных способов получения паспорта Европейского союза, она не требует значительных финансовых затрат или большой затратой времени. В некоторых случаях процесс репатриации может занять всего несколько месяцев.

UnionEU предоставляет полный комплекс услуг, начиная с консультации и правильного подбора страны для переезда и до получения желаемого результата иммигрантом. Юристы и консультанты компании обеспечивают высокий уровень сервиса и поддержки клиентов на протяжении всего процесса иммиграции.

Другие способы получения гражданства ЕС

Оформление паспорта ЕС через брак. Для этого необходимо заключить брак с гражданином выбранной для иммиграции страны и прожить там определенное количество времени (обычно от 1 до 5 лет), после чего можно подать заявление на получение требуемых документов.

Нюансом оформления по данной процедуре является то, что пара достаточно скрупулезно проверяется государственными чиновниками на предмет фиктивности заключения брачного союза. В негативном случае иммигрант получает депорт.

Инвестиционные программы. Некоторые страны ЕС предлагают программы, которые позволяют иммигрантам стать резидентами за внесение определенной финансовой суммы в экономику государства или любой из предложенных инвестиционных проектов.

Программа Blue Card. Рассчитана на высококвалифицированных специалистов, которые уже работают или учатся. Необходимо подтвердить наличие знаний в определенной сфере, иметь высшее образование или опыт работы по специальности определённое количество лет и прочее.

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MuCbE

Потому и готовятся чтоб США не перекрыли им торговые пути в Южно-Китайском море. Им нужно либо сохранить...

pepelmetal

От предателей эту сказку уже лет 20 читаю

Snikolas

Во посмотрите на пустозвончика как старается, денюжку западную отрабатывает, строчит комментарии да ненавистник...

Snikolas

Пусть попробуют в миг обломают зубы об Великую Российскую Армию.