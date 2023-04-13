UnionEU помогает иммигрировать в ЕС

Получить гражданство одной из стран Евросоюза не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Юристы из UnionEU проконсультируют, будут сопровождать на всех этапах процесса, помогут решить вопросы социального и правового характера.

UnionEU — это юридическая компания, которая специализируется на иммиграции в страны Европейского союза. Она предлагает широкий спектр услуг, связанных с оформлением пакета документов, его правильной подачей в государственные органы, организацией процессов, правильным прохождением всех процедур, юридическими консультациями.

Какие варианты гражданства ЕС помогает получить компания?

Программа репатриации

Компания помогает иммигрировать в Европу по упрощенной программе, самой выгодной для большинства граждан стран СНГ. Репатриация — это процесс возвращения заявителя на родину предков, которые утратили свое гражданство. Данный статус можно восстановить, подтвердив данный факт документально.

Программа репатриации является одним из наиболее быстрых и безопасных способов получения паспорта Европейского союза, она не требует значительных финансовых затрат или большой затратой времени. В некоторых случаях процесс репатриации может занять всего несколько месяцев.

UnionEU предоставляет полный комплекс услуг, начиная с консультации и правильного подбора страны для переезда и до получения желаемого результата иммигрантом. Юристы и консультанты компании обеспечивают высокий уровень сервиса и поддержки клиентов на протяжении всего процесса иммиграции.

Другие способы получения гражданства ЕС

Оформление паспорта ЕС через брак. Для этого необходимо заключить брак с гражданином выбранной для иммиграции страны и прожить там определенное количество времени (обычно от 1 до 5 лет), после чего можно подать заявление на получение требуемых документов.

Нюансом оформления по данной процедуре является то, что пара достаточно скрупулезно проверяется государственными чиновниками на предмет фиктивности заключения брачного союза. В негативном случае иммигрант получает депорт.

Инвестиционные программы. Некоторые страны ЕС предлагают программы, которые позволяют иммигрантам стать резидентами за внесение определенной финансовой суммы в экономику государства или любой из предложенных инвестиционных проектов.

Программа Blue Card. Рассчитана на высококвалифицированных специалистов, которые уже работают или учатся. Необходимо подтвердить наличие знаний в определенной сфере, иметь высшее образование или опыт работы по специальности определённое количество лет и прочее.