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Топ-менеджер Porsche тайно предлагал Путину выпуск «Волги» и «Победы»

Источник:
Sibnet.ru
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Австрийский бизнесмен, член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил возобновить производство «Волги» и «Победы».

Вольф предложил использовать производственные мощности компании Volkswagen, ушедшей из России, перевел «Коммерсантъ» статью в журнале Der Spiegel.

По плану бизнесмена можно было начать с модели Skoda Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство моделей Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. Однако у автомобилей нужно сильно изменить внешний вид с использованием «характерных черт» моделей «Волга» и «Победа».

Вольф в письме призвал «возродить легендарный российский бренд "Волга"». По его мнению, все это заложит «основу дальнейшего развития независимой и современной автомобильной промышленности Российской Федерации».

В VW и Porsche заявили, что ничего не знали о письме Вольфа.

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Топ комментариев

Alhazred

Где это она опровергла? Так, жалобно мычала, что она не совсем в курсе. Но ты то я полагаю в генштабе...

GammiPluh

скоро уже будут говорить про "всего лишь миллион", а вы все про 10 тысяч миру рассказываете

GammiPluh

Все верно... по итогу Украина погибнет, ее растащат на части под разными предлогами

MuCbE

Опровергла она сама.... АХаххах, ей сказали "ля, ща эти холопы из 404 разноются, скажите что все не так"...