Топ-менеджер Porsche тайно предлагал Путину выпуск «Волги» и «Победы»

Австрийский бизнесмен, член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил возобновить производство «Волги» и «Победы».

Вольф предложил использовать производственные мощности компании Volkswagen, ушедшей из России, перевел «Коммерсантъ» статью в журнале Der Spiegel.

По плану бизнесмена можно было начать с модели Skoda Rapid на заводе в Калуге, а затем наладить производство моделей Octavia, Kodiaq и Karoq в Нижнем Новгороде. Однако у автомобилей нужно сильно изменить внешний вид с использованием «характерных черт» моделей «Волга» и «Победа».

Вольф в письме призвал «возродить легендарный российский бренд "Волга"». По его мнению, все это заложит «основу дальнейшего развития независимой и современной автомобильной промышленности Российской Федерации».

В VW и Porsche заявили, что ничего не знали о письме Вольфа.