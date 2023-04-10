Врачи госпиталя имени Вишневского извлекли пулю, которая была «припаяна» к сердцу военного, выполнявшего задачи в зоне СВО, сообщило Минобороны.

Сержант был на передовой, попал под обстрел. Снайпер выстрелил ему в левую половину грудной клетки и попал между тканями бронежилета.

«Обнаружили пулю, она была припаяна к левому желудочку и перикарду, разорвав часть левого желудочка», — рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

Фото: © госпиталь имени Вишневского

Врачи открыли сердце, приподняли его, не останавливая, извлекли пулю и обработали рану специальным антисептиком. На этом операция была завершена.

Пуля не задела крупные сосуды, поэтому пациент остался жив. Его оперировали в особой гибридной операционной, где можно проводить сразу несколько вмешательств разной сложности.

Военные медики, работающие на передовой, провели уже более 100 подобных операций по извлечению пуль и осколков из сердца.