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Силуанов поддержал выплату зарплат цифровыми рублями

Источник:
ТАСС
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Министр финансов Антон Силуанов
Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Минфина Антон Силуанов поддержал выплату зарплат в цифровых рублях, об этом министр сказал в разговоре с финансовым блогером Ксенией Падериной.

«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах. Главное, чтобы их принимали. Чтобы быстро обменять на обычные рубли», — заявил Силуанов, который напомнил, что обмен цифровых рублей на обычные будут проводить уже коммерческие банки.

Работу по введению цифрового рубля планируется завершить до конца 2023 года. С 1 апреля 2023 года 13 российских банков запустили такой пилотный проект. В частности, цифровой рубль планируется использовать для выплаты пенсий.

Цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, хранящийся на специальном электронном кошельке. Расплачиваться с помощью цифрового рубля россияне смогут и онлайн, и офлайн. При необходимости его можно будет обналичивать.

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Экономика #Деньги
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