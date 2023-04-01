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НАТО проведет невиданные военные учения истребителей

Источник:
Sibnet.ru
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Североатлантический альянс (НАТО) проведет в июне самые масштабные за всю свою историю маневры истребителей под названием Air Defender 2023, сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Германии.

С 12 по 23 июня 2023 года под руководством люфтваффе будут отрабатываться боевые действия в воздушном пространстве Европы. Воздушное пространство над ФРГ будет частично закрыто.

В учениях примут участие более 200 истребителей и других военных самолетов, а также до 10 тысяч военнослужащих.

«Air Defender 2023 будут включать боевые действия в воздухе для дружественных и союзных ВВС. Целью маневров является оптимизация и расширение сотрудничества между странами и их вооруженными силами. Кроме того, необходимо подчеркнуть возможности и сплоченность НАТО», — отмечается на сайте.

В маневрах будут участвовать Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Словакия, Испания, Чехия, Турция, Венгрия, США, Великобритания.

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Топ комментариев

kygear

Очередное пополнение в американское военное кладбище в Арлингтоне.

Alhazred

если и есть, то тебя манкурт это не должно волновать.

pepelmetal

А где в статье написано про наших бойцов? Я с хрюшек забандеренных тащусь

Asd10

Любопытно Варваре на базаре нос оторвали. Это я тебе говорю как специалист ЗАС связи.