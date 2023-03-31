НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Праведник» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Фото: © кадр из фильма «Праведник»

Цифровая премьера фильма «Праведник» состоялась в онлайн-кинотеатрах в четверг, 30 марта. Посмотреть «Праведника» в Wink можно бесплатно.

Фильм «Праведник» рассказывает о подвиге советского офицера Николая Киселёва (Александр Яценко), который, рискуя жизнью, осенью 1942 года вывел из оккупированной белорусской деревни Долгиново за линию фронта более 200 евреев. Путь группы измученных стариков, женщин и детей идет сквозь лес, голод и вражеские засады.

Смотреть «Праведник» в Wink бесплатно

Эта история долго оставалась в тени других событий тех лет войны. В 2005 году, спустя 31 год после смерти Николая Киселева израильский институт Яд ва-Шем назвал его Праведником народов мира. Более 2 тысяч потомков спасенных Киселевым людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы вспомнить его подвиг.

В фильме «Праведник» снялись Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Мария Золотухина, Константин Хабенский.

Цифровая премьера «Праведника» состоялась в видеосервисах «Иви» и Wink. В Wink смотреть «Праведника» можно бесплатно, воспользовавшись пробной подпиской.

Еще по теме
Премьера сериала «Актрисы» состоялась в Wink
Документальный сериал Минаева «Рестораны Москвы» вышел в Wink
Телеканалы Viasat и TV1000 сменили имя
Объявлена дата премьеры детективного сериала «Мерзлая земля»
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ворона разоблачили в седьмом выпуске «Маски»
Зеленский создаст новое государство
Песков рассказал о квартире Путина в Кремле
Раскрыт сценарий контрнаступления Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко призвал Россию и Украину к немедленным переговорам о мире
Путин отчитался о доходах за 2022 год
Льготного автокредита хватит только на 3 тысячи машин
Роднина сравнила возвращение пива на стадионы с подачкой собакам
Топ комментариев

pepelmetal

"Бункер защищали системы противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS" Надо же, "мультики" работают

pepelmetal

А отановцы перед ударом наверно пели - "как здорово что все мы здесь сегодня собрались"

Asd10

Давно пора. Но интересно будет выслушать и прозападных комментаторов здесь

Asd10

Не помню, штоб сибнет опубликовал опровержения.