Цифровая премьера фильма «Праведник» состоялась в онлайн-кинотеатрах в четверг, 30 марта. Посмотреть «Праведника» в Wink можно бесплатно.

Фильм «Праведник» рассказывает о подвиге советского офицера Николая Киселёва (Александр Яценко), который, рискуя жизнью, осенью 1942 года вывел из оккупированной белорусской деревни Долгиново за линию фронта более 200 евреев. Путь группы измученных стариков, женщин и детей идет сквозь лес, голод и вражеские засады.

Эта история долго оставалась в тени других событий тех лет войны. В 2005 году, спустя 31 год после смерти Николая Киселева израильский институт Яд ва-Шем назвал его Праведником народов мира. Более 2 тысяч потомков спасенных Киселевым людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы вспомнить его подвиг.

В фильме «Праведник» снялись Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Любовь Константинова, Марк Эйдельштейн, Мария Золотухина, Константин Хабенский.

Цифровая премьера «Праведника» состоялась в видеосервисах «Иви» и Wink. В Wink смотреть «Праведника» можно бесплатно, воспользовавшись пробной подпиской.