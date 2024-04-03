Телеканал «Аппетитный» появился в Wink

Телеканал «Аппетитный» расскажет зрителю о кулинарии в разных форматах: от приготовления блюд дома до необычных способов готовки на природе.

Уникальность канала в том, что рецептами со зрителями делятся не профессиональные повара, а популярные фуд-блогеры. Контент объединен по различным тематическим категориям, среди которых — «Готовим дома», «Готовим на природе», «Готовим на воздухе», «Кулинарные лайфхаки» и «Необычная еда».

Ежедневно на телеканале выходит новый, четырех часовой блок с оригинальным блогерским контентом, а также программами собственного производства, создаваемыми специально для «Аппетитного».

Канал «Аппетитный» пополнил портфолио «Медиа-Телеком» с 1 апреля, он уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.