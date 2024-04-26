Объявлена дата премьеры в Wink сериала «Расплата»

Криминальная драма «Расплата» с Леонидом Бичевиным с главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре Wink 16 мая.

Леонид Бичевин выступил в сериале в роли криминального антикризисного менеджера. В сериале также снялись Анатолий Кот, Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин.

Создатели «Расплаты» определили жанр проекта, как криминальная семейная сага, одной из главных сюжетных линий которой — конфликт между главным героем и его матерью.

События сериала развиваются в нескольких временных линиях, что позволяет увидеть истоки и конфликтов и тайны семьи.

Александр Юматов — успешный решала. Но, кроме устранения непубличных трудностей публичных персон, ему нужно разобраться в проблемах своей полукриминальной семьи. Юматову предстоит стать сообщником собственной матери, только что вернувшейся из тюрьмы за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли ее отца.