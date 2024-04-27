Онлайн-кинотеатр Wink представил новинки мая

Психологические триллеры, победители престижных кинофестивалей, мелодрамы и криминальные детективы пополнят коллекцию онлайн-кинотеатра Wink в мае.

1 мая библиотеку Wink пополнит романтический фильм «Фрау» про любовь продавца Вани и балерины Кристины. Фильм завоевал престижные награды фестиваля актуального российского кино «Маяк» в 2023 году.

С 1 мая в Wink станут доступны четыре серии психологического триллера «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь. Это сериал о похищении трехлетней девочки, где похититель будет сводить личные счеты с родителями ребенка. Финал сериала можно будет посмотреть уже 8 мая.

9 мая состоится цифровая премьера криминального триллера «Хитмен. Последнее дело». По сюжету, деменция постепенно стирает личность Нокса — профессионального киллера. Но ему во что бы то ни стало нужно успеть спасти сына от продажных копов.

10 мая в Wink появится фильм «Обнаженная муза Пьера Боннара», участвовавший в Каннском фестивале— 2023. Картина рассказывает о художнике, знаменитом своими изысканными, полными ярких красок работами. И такой же насыщенной была личной жизнью.

16 мая подписчики Wink смогут посмотреть начало криминальной семейной саги «Расплата»про криминального решалу, которому нужно разобраться с проблемами в своей семье.

Еще одна премьера, которая состоится 16 мая, — психологический триллер «Красные линии» с Полиной Гагариной в главной роли, это спин-офф сериала «Бывшие». Действие сериала происходит за три года до событий «Бывших».

В конце мая подписчикам Wink.ru станут доступны две европейские новинки. Историческая драма «Меч короля» и испанский криминальный триллер «Угроза».