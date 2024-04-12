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Wink снимет сериал про подростков в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Wink

Wink начал съемки сериала «Подростки в космосе» о спасении Земли командой молодых ребят, премьера намечена уже на этот год.

По сюжету, из-за экологических проблем средний возраст землян стремительно снижается. Помочь человечеству придется подросткам — ребята полетят к астероиду за спасительным веществом.

Между подростками начинается борьба за право отправиться в космос. У каждого свои мотивы: Кирилл — парень из неблагополучного района, — если не попадет в космос, отправится в тюрьму. Аня — дочь прославленного космонавта, не вернувшегося с того же астероида — хочет разобраться в его гибели.

Героям предстоит объединить усилия, чтобы понять, что случилось в прошлом и кто угрожает им в настоящем.

Главные роли в проекте исполнят Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев. Также в сериале задействованы Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова-Служитель, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Аскар Ильясов, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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