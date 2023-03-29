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Российский хлебокомбинат начал производство боевых дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Phuketian.S / Attribution License

«Тамбовский хлебокомбинат» начало производство квадрокоптеров для нужд специальной военной операции, сообщает пресс-служба предприятия.

Развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения, первая партия из 16 штук до конца месяца отправится в зону СВО. Отмечается, что под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели отдельный цех.

Производимые на заводе изделия получили название «Бекас». Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Себестоимость дронов составляет 25–50 тысяч рублей в зависимости от характеристик.

Замдиректора предприятия Александр Рудик уточнил, что комбинат отреагировал на просьбу военных, которым требовались квадрокоптеры. В итоге были собраны тестовые экземпляры, которые после испытаний пустили в серийное производство.

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