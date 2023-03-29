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Пригожин вступился за осужденного за дискредитацию ВС РФ отца‑одиночку

Источник:
Sibnet.ru
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Бизнесмен Евгений Пригожин
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручился за осужденного за дискредитацию ВС РФ Сергея Москалева и попросил прокурора Тульской области проверить законность приговора, так как из-за него дочь Москалева отправилась в детский дом.

Шестиклассница из Ефремова Мария Москалева в апреле 2022 года сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом, флагами России и Украины. Отца девочки Алексея Москалева, воспитывающего ее в одиночку, тогда оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации армии из-за поста в «Одноклассниках».

Подробности о работе «Вагнера»

В декабре против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации армии (часть1 статьи 280.3 УК). В управлении СК по Тульской области сообщали, что ранее привлеченный к ответственности мужчина продолжил «высказывать лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из социальных сетей».

Москалева отправили под домашний арест, а его дочь направили в социально-реабилитационный центр. Суд во вторник приговорил Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Перед приговором мужчина скрылся, его ищут.

Пригожин и директор «Лиги ветеранов локальных конфликтов и войн» Андрей Трошев в обращении назвали приговор Москалеву несправедливым, подчеркнув, что из-за него «дочь Маша будет вынуждена расти в приюте». Прокурора призвали допустить адвокатов «Лиги» к этому делу на стороне обвиняемого.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ защищают интересы РФ и с честью погибают за нашу Родину и будущее наших детей. После гибели многих из наших товарищей остались их семьи, жены и дети. Зачастую эти дети, не имея других родственников, попадают в детские дома. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны», — говорится в обращении.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украинцы тоже верили в сказки о европейских зарплатах, в итоге эта страна погибает на глазах.

GammiPluh

вопрос лишь в том как скоро ее не станет

nicollaich

Делайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.

ball-n-wall

А Лагутенко теперь что делать?..