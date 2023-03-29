Пригожин вступился за осужденного за дискредитацию ВС РФ отца‑одиночку

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручился за осужденного за дискредитацию ВС РФ Сергея Москалева и попросил прокурора Тульской области проверить законность приговора, так как из-за него дочь Москалева отправилась в детский дом.
Шестиклассница из Ефремова Мария Москалева в апреле 2022
года сделала на уроке ИЗО рисунок с антивоенным лозунгом, флагами России и
Украины. Отца девочки Алексея Москалева, воспитывающего ее в одиночку, тогда
оштрафовали на 32 тысячи рублей по административному делу о дискредитации армии
из-за поста в «Одноклассниках».
В декабре против Москалева завели уголовное дело по статье о дискредитации
армии (часть1 статьи 280.3 УК). В управлении СК по Тульской области сообщали,
что ранее привлеченный к ответственности мужчина продолжил «высказывать
лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии, посредством одной из
социальных сетей».
Москалева отправили под домашний арест, а его дочь направили в социально-реабилитационный центр. Суд во вторник приговорил Москалева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Перед приговором мужчина скрылся, его ищут.
Пригожин и директор «Лиги ветеранов локальных конфликтов и войн» Андрей Трошев в обращении назвали приговор Москалеву несправедливым, подчеркнув, что из-за него «дочь Маша будет вынуждена расти в приюте». Прокурора призвали допустить адвокатов «Лиги» к этому делу на стороне обвиняемого.
«Бойцы ЧВК „Вагнер“ защищают интересы РФ и с честью погибают за нашу Родину и будущее наших детей. После гибели многих из наших товарищей остались их семьи, жены и дети. Зачастую эти дети, не имея других родственников, попадают в детские дома. Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны», — говорится в обращении.
mosquito__2010Украинцы тоже верили в сказки о европейских зарплатах, в итоге эта страна погибает на глазах.
GammiPluhвопрос лишь в том как скоро ее не станет
nicollaichДелайте ваши ставки, господа.Ставки сделаны.На что поставили?На цеиввропу.Её не жалко.
ball-n-wallА Лагутенко теперь что делать?..