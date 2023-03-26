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Украинский беспилотник Ту‑141 «Стриж» взорвался под Тулой

Источник:
ТАСС
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Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой, сообщили в правоохранительных органах.

«Украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой», — сказал ТАСС источник.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС), взрыв произошел в 15.19 мск. Три человека получили осколочные ранения, также повреждения зафиксированы в трех многоквартирных домах и четырех хозпостройках.


Ту-141 «Стриж» — оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Разработан и производился в Советском Союзе. По информации СМИ, Украина модернизировала этот беспилотник для ударов по удаленным объектам в России.

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ЧП #Происшествия #Оружие
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Топ комментариев

nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

Asd10

Так и до бессмертия заставят жить. А так неохота...

pepelmetal

Так у него и кнопки не будет, всё управление из России