Мощный взрыв прогремел в Тульской области

Взрыв прогремел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области, два человека получили осколочные ранения, сообщила представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС).
«Двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29», — рассказал ТАСС представитель ЕДДС.
По ее словам, в результате взрыва повреждены три многоквартирных дома, выбиты стекла. Также повреждены четыре хозпостройки. Она добавила, что источник взрыва неизвестен.
По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.Точная причина произошедшего пока неизвестна.
nicollaichЭтот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.
mosquito__2010Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...
Asd10Так и до бессмертия заставят жить. А так неохота...
pepelmetalТак у него и кнопки не будет, всё управление из России