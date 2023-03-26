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Мощный взрыв прогремел в Тульской области

Источник:
ТАСС
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Взрыв прогремел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области, два человека получили осколочные ранения, сообщила представитель Единой дежурно-диспетчерской службы района (ЕДДС).

«Двое пострадавших — 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города — на улице Дорожников, 29», — рассказал ТАСС представитель ЕДДС.

По ее словам, в результате взрыва повреждены три многоквартирных дома, выбиты стекла. Также повреждены четыре хозпостройки. Она добавила, что источник взрыва неизвестен.

По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.

Точная причина произошедшего пока неизвестна.

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Топ комментариев

nicollaich

Этот цеивропейский лидер порвался. Заносите следующего.

mosquito__2010

Даже Зеленский начал догонять через гашишные приливы что Украине вилы. Прискорбно, а можно было бы сохранить...

Asd10

Так и до бессмертия заставят жить. А так неохота...

pepelmetal

Так у него и кнопки не будет, всё управление из России