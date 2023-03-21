Работу российских систем ПВО сравнили с черной магией

Украина считает «черной магией» успехи российских военных в отражении атак беспилотников. Российские системы ПВО стали для украинских дронов непреодолимым препятствием.

«Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба», — пишет издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.

Автор статьи указывает, что в ближайшее время ВСУ получат от Запада «значительные и высокотехнологические мощности». Однако даже в этом случае украинским военным все равно будет сложно бороться с российской армией, отмечается в материале.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.