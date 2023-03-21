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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Работу российских систем ПВО сравнили с черной магией

Источник:
Economist
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Зенитно-ракетная бригада из Хакасии
Фото: © Sibnet.ru

Украина считает «черной магией» успехи российских военных в отражении атак беспилотников. Российские системы ПВО стали для украинских дронов непреодолимым препятствием.

«Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба», — пишет издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.

Автор статьи указывает, что в ближайшее время ВСУ получат от Запада «значительные и высокотехнологические мощности». Однако даже в этом случае украинским военным все равно будет сложно бороться с российской армией, отмечается в материале.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой станут законной целью для российской армии.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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