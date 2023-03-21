Дело учредителя алтайской газеты отправят в суд

Правоохранители в Республике Алтай передают в суд дело учредителя местной газеты Сергея Михайлова по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, в марте и апреле 2022 года Михайлов – учредитель местной газеты «Листок», в интернете и в газете опубликовал ряд записей. В них под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации Вооруженными силами России на территории Украины. Тем самым он публично дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы страны.

Михайлова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации и органов государственной власти). Он арестован.

Уточняется, что во время предварительного следствия проводились комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая и иные судебные экспертизы.

«Благодаря грамотной работе следователей получены неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие причастность фигуранта к совершению инкриминируемого ему преступного деяния», – говорится в сообщении.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.