Почему в мессенджерах не ставят точку в конце предложения?

Переписка в мессенджерах нарушает правила русского языка в плане пунктуации, в конце сообщения редко ставят точку, это связано с особенностями общения через этот канал.

«В мессенджере мы пишем упрощенно, на скорую руку, это довольно демократичный вид общения. Поэтому исчезновение точки в конце предложения закономерно. В языкознании есть термин "тенденция к экономии языковых средств", если очень просто объяснять, то это, например, произнесение "здравствуйте", как "здрасти"», — сказала Sibnet.ru эксперт по этикету НАДЭП Екатерина Богачева.

Эксперт отмечает, что общение в мессенджерах хоть и письменное, но оно имитирует устный разговор, поэтому очень упрощено.

«Точка в конце сообщения нередко трактуется как признак пассивной агрессии. То есть для некоторых людей это выглядит так, как будто собеседник не просто закончил мысль, но и дал понять, что и весь разговор на этом закончен: поставил точку и продолжения беседы не предполагается», — сказала Sibnet.ru эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.

По ее словам, люди склонны к додумыванию и интерпретации текста в ситуациях, когда эмоция, с которой написано сообщение, не очевидна. Чтобы избежать недопонимания, лучше вместо точки поставить смайлик.