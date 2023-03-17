Госдума ужесточит правила работы с персональными данными

Минцифры России передало на рассмотрение Госдумы два законопроекта, ужесточающих порядок работы с персональными данными россиян.

Первый законопроект предполагает введение оборотных штрафов для организаций, которые допустили утечку информации, приводит «Коммерсантъ» содержание документа.

Речь идет о суммах от 5 до 500 миллионов рублей. При этом максимальный штраф компания получит, если допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу,

Второй законопроект же вносит изменения в УК РФ и касается граждан, которые совершили противоправные действия, применяя персональные данные, в том числе кражу, продажу и распространение в сети личных данных. Им будет грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что уголовная ответственность вряд ли повлияет на торговцев в даркнете, так как на подобных форумах царит анонимность. По его словам, это отразится на деятельности инсайдеров.