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Госдума ужесточит правила работы с персональными данными

Источник:
«Коммерсантъ»
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Минцифры России передало на рассмотрение Госдумы два законопроекта, ужесточающих порядок работы с персональными данными россиян.

Первый законопроект предполагает введение оборотных штрафов для организаций, которые допустили утечку информации, приводит «Коммерсантъ» содержание документа.

Речь идет о суммах от 5 до 500 миллионов рублей. При этом максимальный штраф компания получит, если допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу,

Второй законопроект же вносит изменения в УК РФ и касается граждан, которые совершили противоправные действия, применяя персональные данные, в том числе кражу, продажу и распространение в сети личных данных. Им будет грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что уголовная ответственность вряд ли повлияет на торговцев в даркнете, так как на подобных форумах царит анонимность. По его словам, это отразится на деятельности инсайдеров.

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М. Алейников

И где это можно увидеть? А то опять одни разговоры а смотреть не на что.

slavaynin

надо подсветить эльфилееву башню в жовто блакытный

slavaynin

контрреволюционные вещи говорите

saxat

Урсула фон дер Ляйен эту цифру озвучивала ещё в ноябре 22 года, думаю нынче нужно умножать минимум на...