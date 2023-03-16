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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина перечислила «неуязвимые» российские ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Зенитно-ракетная бригада из Хакасии
Фото: © Sibnet.ru

Украинские военные не могут сбивать определенные российские ракеты, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В частности, неуязвимыми для ВСУ остаются ракеты тактического комплекса «Искандер-М», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», Х-22, реактивные боеприпасы к системам залпового огня «Смерч», а также управляемые ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300.

Он также дополнил, что Украина не способна сбивать сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс», авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и аналогичные ракеты «воздух-земля» меньшей дальности.

По его словам в интервью местному «24 каналу», все вышеперечисленные российские ракеты летят очень оперативно и падают на цель с огромной скоростью. Для их поражения нужны специальные зенитные ракетные системы.

Тема: Военная операция на Украине
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