Врач рассказала о подобии ПМС у мужчин

Признаки предменструального синдрома (ПМС) у женщин схожи с симптомами, которые испытывают мужчины во время нарушения гормонального фона, рассказала эндокринолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

«Абсолютно такого же ПМС, как у женщин, у мужчин быть не может. У мужчин изменения эмоционального фона и вкусовых пристрастий могут быть проявлением андрогенного дефицита», — сказала врач в беседе на радио Sputnik.

Эндокринолог отметила, что дефицит тестостерона или повышение эстрадиола в организме мужчины происходит постепенно, в связи с чем с возрастом некоторые представители сильного пола становятся апатичными. Другим фактором, который может привести к нарушениям в мужском организме, является лишний вес или проблемы со сном.

«Часто можно наблюдать апатичное поведение и снижение сексуальной активности у молодых людей. Они скорее проведут время за компьютерными играми, чем пустятся в романтические отношения, которые, по их мнению, сопряжены с излишними эмоциональными нагрузками и материальными затратами», — констатировала Павлова.

Такое безразличное поведение мужчин связано с избыточным количеством жировой ткани в организме. Справиться с «мужским ПМС» можно с помощью физических упражнений, сна и правильного питания. Однако в некоторых случаях лучше обратиться к врачу, посоветовала эндокринолог.