Космонавт из Новосибирска Анна Кикина вернулась на Землю. ВИДЕО

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина в воскресенье вернулась на землю на американском корабле Crew Dragon, сообщает Роскосмос.

Корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе у побережья полуострова Флорида. Она провела на Международной космической станции 157 суток, успешно выполнив возложенную на нее миссию.

Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле. В декабре 2002 года на шаттле «Индевор» приземлились Валерий Корзун и Сергей Трещев, в том числе первым — на корабле Crew Dragon.

«Поступает много обращений с предложениями увековечить этот исторический полет: присвоить Анне Кикиной звание Почетного жителя города, присвоить ее имя школе, планетарию. Поручил проработать этот вопрос к 130-летнему юбилею Новосибирска, который мы будем праздновать в июне», — написал в телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.