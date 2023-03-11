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Выпавший «дождь» из червей удивил китайцев. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: barockschloss / Attribution License

Необычный «дождь» из червей выпал на северо-западе Китая в провинции Ляонин, удивив местных жителей.

В социальных сетях появилось видео, которое показывает припаркованные автомобили на городских улицах, которые покрыты слоем червей, пишет New York Post.

Эксперты предположили, что черви были подхвачены в местах обитания с поверхности земли торнадо, перенеслись по воздуху на значительное расстояние, а после ослабления ветра выпали вместо осадков.

Впрочем, есть и альтернативная версия — некоторые считают, что китайцы приняли за червей цветки тополя, которые напоминают извивающихся гусениц. Они могли быть сорваны с деревьев во время урагана.

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