Горностаев выбрали талисманами Олимпиады-2026

Белый и коричневый горностаи в шлемах, созданные учениками итальянской школы, победили в народном голосовании за право быть талисманами зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

За горностаев, которые встречаются в итальянских Альпах, проголосовали 53% участников опроса, сообщил портал Inside the Games. Их соперниками по финалу были эдельвейс и подснежник. Они заняли второе место в опросе.

Фото: © Milan Cortina 2026

Оргкомитет Олимпиады-2026 еще не утвердил горностаев в статусе талисманов официально, организаторы объявят о своем выборе до конца года.

Процесс отбора состоял из нескольких этапов. Сначала учащимся итальянских школ было предложено представить рисунки. Затем экспертная комиссия определила шорт-лист пар, после чего был запущен онлайн-опрос. Всего было подано около 1,6 тысячи заявок.

Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.