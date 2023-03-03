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TikTok установит лимит для несовершеннолетних

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение TikTok
Приложение TikTok
Фото: © Sibnet.ru

TikTok анонсировал новую функцию родительского контроля с лимитом для несовершеннолетних. Пользователям, не достигшим 18 лет, будет автоматически установлено ограничение на использование соцсети в 1 час в сутки.

Родители смогут увеличивать лимит на полчаса за раз или вовсе снять его. Пользователям, отменившим ограничение, все-равно будет приходить уведомление о том, что ребенок пользуется TikTok более 100 минут в сутки, сообщается в новостном разделе соцсети.

Часовое ограничение выбрано не просто так — разработчики консультировались с экспертами по «цифровому здоровью» из Бостонской детской больницы. Этот лимит был выбран как самый подходящий для несовершеннолетних.

Родители смогут устанавливать дополнительные ограничения и отключать уведомления для своих подростков. В настоящее время пользователи младше 15 лет не получают push-уведомления после 9 вечера, а пользователи в возрасте 16-17 лет отключают их после 10 вечера.

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Топ комментариев

mosquito__2010

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GammiPluh

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pepelmetal

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number10

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