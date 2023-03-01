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Популярные причины стресса на работе определили у россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители разных регионов России приняли участие в опросе и рассказали, из-за чего чаще всего испытывают стресс на работе.

Самые «популярные» стресс-факторы, о которых говорили опрошенные, — накопленная усталость (36%), недостаток необходимых в работе ресурсов (26%) и большое количество задач (25%). Такие данные получились в ходе опроса «Работы.ру» и «СберЗдоровье» среди 5 тысяч респондентов, пишет «Коммерсантъ».

Также частыми поводами для стресса на работе считаются сплетни и конфликты, общение с начальством, жесткий график и долгая дорога до работы.

Среди всех опрошенных, большинство отмечают, что испытывают стресс на работе: 30% оценивают стрессовое состояние на четыре балла из пяти, 29% — на три балла. Только 11% уверены, что не испытывают стресс вовсе, еще 12% говорят о редком напряжении.

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Жизнь #Карьера
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Топ комментариев

Alhazred

#1272 "В пресс-службу поступают вопросы по поводу «сотен тысяч погибших» из предыдущего комментария....

mosquito__2010

У хохла одна забава. Поднастрать и помереть. ( хохол = бандеровец )

pepelmetal

Со вторым они успешнее справляются

Danilon

Конечно не до выборов ! Тут такая череда побед и успехов пошла, что ходи оглядывайся.