Популярные причины стресса на работе определили у россиян

Жители разных регионов России приняли участие в опросе и рассказали, из-за чего чаще всего испытывают стресс на работе.

Самые «популярные» стресс-факторы, о которых говорили опрошенные, — накопленная усталость (36%), недостаток необходимых в работе ресурсов (26%) и большое количество задач (25%). Такие данные получились в ходе опроса «Работы.ру» и «СберЗдоровье» среди 5 тысяч респондентов, пишет «Коммерсантъ».

Также частыми поводами для стресса на работе считаются сплетни и конфликты, общение с начальством, жесткий график и долгая дорога до работы.

Среди всех опрошенных, большинство отмечают, что испытывают стресс на работе: 30% оценивают стрессовое состояние на четыре балла из пяти, 29% — на три балла. Только 11% уверены, что не испытывают стресс вовсе, еще 12% говорят о редком напряжении.