Ютуберы собрали 43‑дюймовый ноутбук

Создатели YouTube-канала Evan and Katelyn собрали самый большой в мире ноутбук. Он получил диагональ экрана 43 дюйма, механическую клавиатуру, среднюю по производительности «начинку» и весит 45 килограмм.

Блогеры самостоятельно изготовили корпус и оснастили его мощными петлями, способными выдерживать 43-дюймовый экран и позволяющие не только открывать и закрывать ноутбук, но и регулировать уровень раскрытия. Для красоты устройство оснастили RGB-подсветкой.

Большому ноутбуку потребовалась соответствующая клавиатура, в ее основу механическая Redragon K605. С тачпадом поступили аналогично и увеличили до нужных размеров.

Внутри расположен мини-компьютер Intel NUC 11 Enthusiast. Его хватит для офисной работы и некоторых игр. За автономность отвечают две батареи на 150 Вт.

«Разработка» выполнена ради шутки. Фактически это полноценный компьютер с большим экраном и он лишен преимуществ ноутбука в виде простоты переноски и портативности.