Список российских банков, попавших под иностранные санкции, расширился. Евросоюз ввел ограничительные меры против таких крупных игроков, как Тинькофф-банк, Альфа-банк и Росбанк. Финансовые организации объяснили, как будут работать в новых условиях.

Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России, который приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 организации, в том числе Тинькофф-банк, Альфа-банк и Росбанк.

Это значит, что активы этих банков в ЕС будут заморожены, запрещены сделки с ними. Нельзя будет провести транзакции через систему SWIFT, то есть перевести деньги в иностранный банк.

Попадание банков в санкционный список может осложнить переводы средств в иностранные юрисдикции даже через транзитные структуры. Партнер ITSWM Игорь Кузнец объяснил «Коммерсанту», что даже если клиент отправляет средства, например, из страны СНГ в Европу, а в цепочке возникнет санкционный банк, кредитная организация ЕС может отказать в зачислении средств на счет.

Тинькофф-банк обслуживает 26 миллионов клиентов, Альфа-банк — 22 миллиона. Росбанк — порядка 5 миллионов.

Тинькофф-банк: обновить приложение

Тинькофф-банк долгое время оставался российским банком без санкций Евросоюза и США. В его телеграм-канале сообщается, что команда ждала ограничений и работала, чтобы клиенты «могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств».

Банк также сообщил, что анализирует текст решения Еврокомиссии и позже сообщит подробнее, что предпримет.

Финансовые эксперты при этом посоветовали пользователям Тинькофф-банка обновить приложение до последней версии, так как приложения банков, попавших под санкции, удаляют с площадок Google Play и AppStore.

«У "Тинькофф" нет физических офисов, в которых этим можно было бы заниматься, но у него есть большая армия консультантов, которые смогут помочь клиентам в будущем устанавливать эти приложения», — предположил в интервью Bfm.ru директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев.

Проблемы с «Тинькофф Инвестициями»

Некоторые изменения ждут пользователей «Тинькофф Инвестиций». Торги евро с 27 февраля будут приостановлены. Но можно будет вывести эту валюту со счета.

«Так как СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков, участие Тинькофф в торгах было приостановлено», — сообщил Тинькофф-банк.

Будет временно ограничен доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже. Такая же участь постигла маржинальную торговлю иностранными ценными бумагами.

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«Иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг — пожалуйста, следите за маржинальными показателями, при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла», — отметил банк.

По рублевым бумагам, торгующимся на Мосбирже, ничего не меняется. Они останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей. При этом ценные бумаги не будут заблокированы.

Тинькофф-банк переведет активы в новый неподсанкционный депозитарий. Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в мобильном приложении. Процесс переноса торговли не должен занять более 1-3 недель.

Альфа-банк и Росбанк: ничего не изменится

Альфа-банк и Росбанк заявили, что новые санкции не повлияют на их работу с российскими клиентами.

В Альфа-банке отметили, что картами Visa, Mastercard и «Мир» в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально. Приложение и онлайн-банк работают быстро.

«Мы продолжаем работать в стандартном режиме, производим все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети наших офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», – говорится в сообщении на официальном сайте Росбанка.

Альфа-банк и Росбанк с прошлого года находятся под санкциями США, они включены в SDN-лист (блокирующий лист). С ними запрещено сотрудничать не только контрагентам в США, но и в других странах. Поэтому сейчас для них ничего не изменилось.