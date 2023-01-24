Как работают стикеры с NFC

Новый платежный инструмент для бесконтактный оплаты появился на российском рынке — стикер, наклеивающийся на смартфон. Раздачу стикеров потребителям начали не все банки, ряд финансовых организаций еще тестирует новшество. А что это такое и как будет работать?

Какие банки намерены выпускать стикеры? О планах на новый способ бесконтактной оплаты заявляли МКБ, Сбербанк, Альфа-банк, Тинкофф, ВТБ, Почта-банк. Пока о выпуске стикеров заявил только Альфа-банк. Сбербанк тестирует их внутри компании, как и Тинькофф.

В целом, клиент любого из банка может поинтересоваться у его представителей или на сайте, когда появятся стикеры и как можно их заказать.

Как работает стикер? В стикер встроен NFC-чип. Модуль NFC передает сигнал на смартфон и позволяет проводить бесконтактную оплату. Нужно поднести к терминалу телефон, на который наклеен стикер.

Лучше всего прикладывать стикер к верхней части терминала, поскольку именно там расположен считыватель карт, объясняется на сайте Альфа-банка.

Это дебетовая карта? Да, только маленькая и без номеров. Стикер привязывается к текущему счету клиента.

Как приклеить стикер с NFC? Стикер нужно отрезать или отломить по линии сгиба. «Заходить» за нее нельзя, иначе можно повредить стикер и он не будет работать.

А куда клеить? На смартфон или другую вещь, главное, чтобы она находилась на небольшом удалении от телефона, чтобы и стикер мог передать сигнал на смартфон и лучше на нижнюю часть.

«Иначе есть шанс, что чип в самом телефоне будет мешать работать чипу в карте», — отметили представитель Альфа-банка.

Стикер будет работать и на чехле, и под чехлом. Стикер легко приклеивается и его можно переносить с одного устройство на другое.

Где можно рассчитываться по стикеру? В любой точке, где есть терминал оплаты. По стикеру можно снять деньги в банкомате, если у него установлена функция бесконтактного снятия.

Что делать если стикер потерялся? Заблокировать, позвонив на горячую линию или через приложения, или теми способами, которые позволяют блокировать карты в банке. После блокировки нужно попросить о перевыпуске стикера.