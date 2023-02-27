Вечно закрывающийся Sunlight запустит аналог Tinder

Сеть ювелирных магазинов Sunlight, известная распродажами перед закрытием, планирует запустить в марте сервис знакомств, похожий на смесь Tinder и TikTok.

Сервис будет встроен в приложение Sunlight. Разработка приложения уже обошлась в 120 миллионов рублей. Сумма включает зарплаты разработчиков всего приложения, а не только сервиса знакомств, сказал «Ведомостям» представитель компании.

В приложении пока работает каталог продукции и сервис поддержки. Также оно включает Play — аналог Instagram Reels (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором есть видео о макияже и фитнесе. В начале года платформа Sunlight Play преодолела отметку 1 миллион просмотров, сообщает компания.

Sunlight стала лидером по объему продаж среди ювелирных сетей по итогам января—июня 2022 года.